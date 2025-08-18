Mis on 8chan (8CHAN)

Join the $8CHAN Movement $8CHAN promotes community engagement and free speech. Explore our community, discover the coin, and have fun! At $8CHAN, our mission is to bring people together with memes and have fun. Over the years we have left our mark on culture with countless memes, and now we are showcasing the beauty of our creativity through this coin. Tag $8CHAN with your favorite memes to keep the spirit alive! Market Cap Milestones As the $8CHAN community grows and the market cap increases, we have significant goals planned to celebrate our shared journey: $10 Million Market Cap At this milestone, we are excited to reintroduce the 8CHAN brand name and branding across the internet. We will rebrand the currently existing 8kun site as 8CHAN and move towards reintegrating it into web culture. $100 Million Market Cap Upon reaching the $100 million milestone, we will push the boundaries of meme culture by undergoing development of a decentralized message board system designed to withstand political censorship and network attacks. We will call this decentralized message board sytem Project Odin. $500 Million Market Cap This is our biggest leap yet. After reaching $500 million market cap, we will reveal the tell-all of a mysterious figure whose influence has been felt by many but never fully understood. Join us in striving toward this major threshold! $8CHAN Disclaimer & Community Statement $8CHAN coins are intended to serve as an expression of support for, and engagement with, the culture and community behind the symbol "$8CHAN" and its associated artwork. They are not intended to be, nor should they be interpreted as, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind. $8CHAN is not available to persons or entities in restricted jurisdictions. Users acknowledge that digital assets carry inherent risks, high volatility, and the potential for total loss. Any price data displayed on this site is sourced from DEXScreener and may be delayed or inaccurate. Always verify market prices through multiple sources before trading. Nothing on this site constitutes financial, legal, or investment advice. See Terms & Conditions for full details. $8CHAN is a community-driven meme coin that embraces free speech and internet culture. Trading involves high risk, and market conditions can be unpredictable. Always DYOR (Do Your Own Research) and never spend more than you can afford to lose.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse 8chan (8CHAN) allikas Ametlik veebisait

8chan hinna ennustus (USD)

Kui palju on 8chan (8CHAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 8chan (8CHAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 8chan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 8chan hinna ennustust kohe!

8CHAN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

8chan (8CHAN) tokenoomika

8chan (8CHAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 8CHAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 8chan (8CHAN) kohta Kui palju on 8chan (8CHAN) tänapäeval väärt? Reaalajas 8CHAN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 8CHAN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 8CHAN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on 8chan turukapitalisatsioon? 8CHAN turukapitalisatsioon on $ 197.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 8CHAN ringlev varu? 8CHAN ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 8CHAN (ATH) hind? 8CHAN saavutab ATH hinna summas 0.00314882 USD . Mis oli kõigi aegade 8CHAN madalaim (ATL) hind? 8CHAN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 8CHAN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 8CHAN kauplemismaht on -- USD . Kas 8CHAN sel aastal kõrgemale ka suundub? 8CHAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 8CHAN hinna ennustust

8chan (8CHAN) Olulised valdkonna uudised