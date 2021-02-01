10SET (10SET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 10SET (10SET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

10SET (10SET) teave 10set token has been launched in January 2021, using Ethereum ERC20 protocol. It is deflationary and has an active staking system built using RFI (Reflect.finance) technology. Each transaction adds 2% fee. Half of the fee (1%) is burned creating a deflationary effect and another half (1%) is automatically distributed to all token holders. There is no need to freeze 10set tokens or hold it any special wallets, staking works on every wallet supporting ERC20 tokens. Ametlik veebisait: https://tenset.io/ Valge raamat: https://tenset.io/wp-content/uploads/2021/02/Tenset_Whitepaper_En_v3.1.pdf Ostke 10SET kohe!

10SET (10SET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 10SET (10SET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: -- -- -- Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): -- -- -- Kõigi aegade kõrgeim: -- -- -- Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: -- -- -- Lisateave 10SET (10SET) hinna kohta

10SET (10SET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 10SET (10SET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 10SET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 10SET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 10SET tokeni tokenoomikat, avastage 10SET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust 10SET Kas olete huvitatud 10SET (10SET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid 10SET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas 10SET MEXC-ist osta!

10SET (10SET) hinna ajalugu 10SET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage 10SET hinna ajalugu kohe!

10SET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 10SET võiks suunduda? Meie 10SET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 10SET tokeni hinna ennustust kohe!

