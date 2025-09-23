BörsDEX+
Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt RISE (RISE) osta. Samm-sammult juhend krediitkaardi, pangaülekande ja P2P-ga ostmiseks. Külastage juba täna!

Rohkem infot RISE

RISE Hinnainfo

Mis on RISE

RISE Tokenoomika

RISE Hinnaprognoos

RISE Ajalugu

RISE – ostujuhend

RISE-usaldusraha valuutakonverter

RISE Hetketurg

RISE USDT-M futuurid

RISE

Üksuse RISE (RISE) ostujuhend

MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta RISE (RISE) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.
Saage kogu teadmine! Vaadake RISE hindu ja graafikuid.

Kuidas RISE osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt RISE (RISE) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is RISE osta ja alustada RISE kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.
3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 2739 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja RISE kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse RISE (RISE) ostujuhend

Miks osta RISE MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust RISE osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta RISE MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke RISE MEXC-ist juba täna.

Ostke RISE enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise RISE (RISE) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi RISE ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke RISE koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

RISE suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt RISE eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi RISE omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge RISE enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida RISE MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et RISE ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta RISE (RISE)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt RISE (RISE) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab RISE osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate RISE osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate RISE otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas RISE hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige RISE kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate RISE osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige RISE ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta RISE kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat RISE (RISE) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

RISE (RISE) teave

Infinity Rising is an open-world sandbox MMO and multiverse simulator, set between the nation in the sky, the broken Earth below, and the worlds which lie beyond. Explore, survive, gather, craft, build, trade, and defend your life in the sky.

Plokiahela Explorer:https://basescan.org/token/0xf25620f89d0e23a8ba7b11ab3235b66268794196

RISE ostmise videojuhend

Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga RISE ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake RISE MEXC-is investeerima.

  • Videojuhend: Kuidas osta RISE deebet-/krediitkaardiga

    Kas otsite kiireimat RISE ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe RISE osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.

  • Videojuhend: Kuidas osta RISE usaldusraha P2P kauplemise kaudu

    Kas eelistate osta RISE otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil RISE usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.

  • Videojuhend: Kuidas osta RISE hetketuru kauplemisega

    Kas soovite oma RISE ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta RISE turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.

Ostke RISE MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist RISE (RISE) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

RISERISE Price
Viimase 24 tunni jooksul ostsid MEXC kasutajad 0.000 RISE, kogusummas 0.000 USDT.

Laiaulatuslik likviidsus

    Andmeallikas: Erinevate börside ametlikud avalikud andmed |
    Kolmanda osapoole likviidsuse analüüs:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    3 parimat RISE (RISE) ostustrateegiat

    Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

    Siin on kolm populaarset RISE ostustrateegiat:

    1.Keskmine dollari kulu (DCA)

    Investeerige kindel summa RISE regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

    2.Trendipõhine sisenemine

    Sisenege RISE turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

    3.Redeli ostmine

    Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

    Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne RISE või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

    Kuidas oma RISE turvaliselt hoiustada

    Pärast RISE (RISE) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

    MEXC salvestusvõimalused:

    MEXC rahakott

    Teie RISE salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

    Välised rahakotid

    Täieliku kontrolli saamiseks saate RISE välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

    Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

    Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

    Kuidas RISE (RISE) müüa

    MEXC pakub müügiks mitmeid turvalisi ja paindlikke võimalusi, olgu selleks siis RISE müümine, tokenite vahetamine või turusuundumustele reageerimine.

    Hetketurg
    Hetketurg

    Müüge RISE koheselt turuhinnaga või määrake oma limiitorder. Ideaalne kiireteks tehinguteks või stabiilseteks müntideks (nt USDT) konverteerimiseks.

    P2P kauplemine
    P2P kauplemine

    Müüge otse RISE teistele kasutajatele ja saage kohalikku valuutat oma eelistatud makseviisi kaudu. MEXC deponeerimiskaitse tagab iga tehingu turvalisuse ja kontrollimise.

    Turueelne
    Turueelne

    Valitud tokenite puhul pakub MEXC turueelset kauplemist, mis võimaldab teil müüa enne ametlikku noteerimist. See annab varajastele omanikele ainulaadse eelise hinna leidmisel ja likviidsusel.

    MEXC konverter
    MEXC konverter

    Konverteerige RISE koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

    Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate RISE müüa enesekindlalt.

    Mida saate teha pärast RISE tokenite ostmist?

    Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

    Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat RISE (RISE) hinda, vaadake tulevat RISE hinna ennustust või sukelduge RISE ajaloosse juba täna!

    Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

    Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne RISE või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

    Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

    Volatiilsus
    Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
    Regulatiivne ebakindlus
    Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
    Likviidsusrisk
    Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
    Keerukus
    Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
    Pettused ja ebareaalsed nõuded
    Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
    Tsentraliseerimise risk
    Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

    Enne RISE investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake RISE (RISE) hinda juba täna!

    Korduma kippuvad küsimused (KKK)

      1. Kuidas ma saan kohe RISE osta?

    • RISEKohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

      • 2. Kust ma saan RISE osta?

    • RISE saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

      • 3. Kui palju maksab praegu $1,000 Bitcoinis?

    • $1,000 väärtus Bitcoinis muutub pidevalt vastavalt BTC reaalajas hinnale. Praeguse konversioonimäära nägemiseks ja selleks, kui palju BTC-d $1,000 eest osta saaks, kontrollige reaalajas Bitcoini hinda.

      • 4. Kas ma saan investeerida RISE $10?

    • Jah, saate RISE investeerida juba alates $10! MEXC toetab väikeseid sissemakseid USDT-s või usaldusrahas, võimaldades algajatel alustada ilma suure kapitalita.

      • 5. Kui palju on 1 RISE USDT-s?

    • 1 RISE hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC RISE hinnalehte.

      • 6. Kas RISE on ohutu osta?

    • RISE MEXC-ist ostmine on turvaline: platvorm kasutab kahefaktorilist autentimist, krüpteeritud salvestust, KYC kinnitust ja külma rahakoti hoidmist.

      • 7. Miks RISE hind nii tihti muutub?

    • Krüptovarad, näiteks RISE, on turu pakkumise ja nõudluse, uudiste, kauplemismahu ja investorite meeleolu tõttu väga volatiilsed. Volatiilsus on normaalne, seega kaaluge riskide maandamiseks selliseid strateegiaid nagu DCA.

      • 8. Milliseid makseviise saan RISE ostmiseks kasutada?

    • MEXC-s saate osta RISE krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga RISE ostmise väga lihtsaks.

      • 9. Kas RISE ostmiseks on vaja KYC-d?

    • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

      • 10. Milline on minimaalne RISE ostusumma?

    • MEXC hetketurul saab RISE ostmist alustada sageli juba 10 USDT-ga, mis teeb selle uutele investoritele algajasõbralikuks.

      • 11. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga RISE ostmine?

    • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe RISE-ga kaubelda.

      • 12. Kas RISE ostmisel on lisatasusid?

    • MEXC RISE hetketurgudel kauplemisel võivad olla madalad tegija/võtja tasud või isegi 0% tegija tasu. Kaardiostude või P2P tehingutega võivad kaasneda võrgu- või teenustasud. Vaadake MEXC hinnakirja.

      • 13. Kas ma saan pärast RISE ostmist MEXC-is seda hoiustada?

    • Jah! Pärast RISE ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

      • 14. Kuidas ma saan RISE välisele rahakotile üle kanda?

    • MEXC-ist RISE väljamaksmiseks minge jaotisse „Väljamakse“, sisestage oma välise rahakoti aadress (nt riist- või tarkvararahakott) ja kinnitage. Kaotsimineku vältimiseks kontrollige oma aadressi alati üle.

      • 15. Kas ma saan osta RISE P2P kauplemisel?

    • Jah, MEXC P2P turg võimaldab teil RISE otse kasutajatelt osta. Valige kohalik valuuta ja makseviis ning viige ost lõpule deponeerimiskaitsega.

      • 16. Milleks on RISE eelturg mõeldud?

    • Kui MEXC on RISE äsja börsil noteeritud, võib see pakkuda turueelseid kauplemissündmusi. Need varajased kauplemisaknad võimaldavad omanikel osta/müüa enne avalike hetketurgudel noteeringute algust.

      • 17. Kas RISE on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

    • Kui RISE on Ethereumi-põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

      • 18. Kuidas ma saan reaalajas RISE hinnagraafikuid kontrollida?

    • MEXC pakub tokenite hinnalehtedel reaalajas hRISE innagraafikuid, mahumõõdikuid ja sügavuse tööriistu. Kasutage neid hinnakõikumiste jälgimiseks ja sisenemis- või väljumispunktide planeerimiseks.

      • 19. Kas ma saan RISE ostmisel seada stop-limit või take-profit orderi?

    • Jah, MEXC toetab eelorderi tüüpe, nagu stop-limit, take-profit ja OCO. Need aitavad teie strateegiat RISE ostmisel või müümisel automatiseerida.

      • 20. Kas RISE on hea pikaajaline investeering?

    • See, kas RISE sobib pikaajaliseks investeeringuks, sõltub selle põhialustest ja teie enda eesmärkidest. Enne pühendumist uurige projekti, tokenite kasutamist, arendusmeeskonda ja tegevuskava.

      • 21. Kuidas maksud toimivad, kui ma RISE ostan või müün?

    • Maksureeglid on riigiti erinevad. Paljudes jurisdiktsioonides ei ole RISE ostmine maksustatav, kuid müümine või kauplemine võib kaasa tuua kapitalikasumi. Konsulteerige alati kohaliku raamatupidajaga.

      • 22. Kas ma saan RISE ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

    • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga RISE ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

      • 23. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

    • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

      • 24. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist RISE ostes tekib probleeme?

    • Kui teil tekib RISE ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

