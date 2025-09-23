BörsDEX+
Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Blockstreet (BLOCK) osta. Samm-sammult juhend krediitkaardi, pangaülekande ja P2P-ga ostmiseks. Külastage juba täna!Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Blockstreet (BLOCK) osta. Samm-sammult juhend krediitkaardi, pangaülekande ja P2P-ga ostmiseks. Külastage juba täna!

Rohkem infot BLOCK

BLOCK Hinnainfo

Mis on BLOCK

BLOCK Ametlik veebisait

BLOCK Tokenoomika

BLOCK Hinnaprognoos

BLOCK Ajalugu

BLOCK – ostujuhend

BLOCK-usaldusraha valuutakonverter

BLOCK Hetketurg

BLOCK USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Blockstreet

Üksuse Blockstreet (BLOCK) ostujuhend

MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta Blockstreet (BLOCK) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.
Saage kogu teadmine! Vaadake BLOCK hindu ja graafikuid.

Kuidas Blockstreet osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Blockstreet (BLOCK) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is Blockstreet osta ja alustada Blockstreet kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.
3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 2739 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja Blockstreet kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse Blockstreet (BLOCK) ostujuhend

Miks osta Blockstreet MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust Blockstreet osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta Blockstreet MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke Blockstreet MEXC-ist juba täna.

Ostke Blockstreet enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise Blockstreet (BLOCK) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi Blockstreet ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke Blockstreet koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

Blockstreet suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt Blockstreet eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi Blockstreet omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge Blockstreet enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida Blockstreet MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et Blockstreet ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta Blockstreet (BLOCK)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt Blockstreet (BLOCK) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab BLOCK osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate BLOCK osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate BLOCK otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas Blockstreet hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige BLOCK kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate BLOCK osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige BLOCK ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta BLOCK kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat Blockstreet (BLOCK) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

Blockstreet (BLOCK) teave

Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks.

Ametlik veebisait:https://www.blockstreet.xyz/
Plokiahela Explorer:https://etherscan.io/token/0xCaB84bc21F9092167fCFe0ea60f5CE053ab39a1E

Milliseid tokeneid kauplejad sel nädalal ostavad?

Need on nädala kuumimad trendikad tokenid, mis pälvivad tohutut tähelepanu! Avastage neid tokeneid ja palju muud MEXC-is. Kaubelge ülimadalate tasudega ja kasutage kõige laiaulatuslikumat likviidsust.

Blockstreet ostmise videojuhend

Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga Blockstreet ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake Blockstreet MEXC-is investeerima.

  • Videojuhend: Kuidas osta Blockstreet deebet-/krediitkaardiga

    Kas otsite kiireimat Blockstreet ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe BLOCK osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.

  • Videojuhend: Kuidas osta Blockstreet usaldusraha P2P kauplemise kaudu

    Kas eelistate osta Blockstreet otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil BLOCK usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.

  • Videojuhend: Kuidas osta BLOCK hetketuru kauplemisega

    Kas soovite oma Blockstreet ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta BLOCK turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.

Ostke Blockstreet MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist Blockstreet (BLOCK) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

Hetketuru kauplemistasud:
--
Tegija
--
Võtja
Futuuridega kauplemise tasud:
--
Tegija
--
Võtja

Tutvuge MEXC konkurentsivõimeliste kauplemistasudega

Lisaks saate MEXC nulltasu pidustuste kaudu kaubelda valitud hetketuru tokenidega täiesti tasuta.

5 parimat nulltasuga kauplemispaari ostmiseks

Futuurid
KauplemispaarHindMuutus
No Data
Hetketurg
KauplemispaarHindMuutus
No Data

Alustage Blockstreet ostmist juba täna – ja nautige rohkem krüptovaluutasid väiksemate tasude eest.

Viimase 24 tunni jooksul ostsid MEXC kasutajad 0.000 BLOCK, kogusummas 0.000 USDT.

Laiaulatuslik likviidsus

    Andmeallikas: Erinevate börside ametlikud avalikud andmed |
    Kolmanda osapoole likviidsuse analüüs:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    3 parimat Blockstreet (BLOCK) ostustrateegiat

    Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

    Siin on kolm populaarset Blockstreet ostustrateegiat:

    1.Keskmine dollari kulu (DCA)

    Investeerige kindel summa BLOCK regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

    2.Trendipõhine sisenemine

    Sisenege BLOCK turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

    3.Redeli ostmine

    Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

    Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne Blockstreet või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

    Kuidas oma Blockstreet turvaliselt hoiustada

    Pärast Blockstreet (BLOCK) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

    MEXC salvestusvõimalused:

    MEXC rahakott

    Teie BLOCK salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

    Välised rahakotid

    Täieliku kontrolli saamiseks saate BLOCK välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

    Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

    Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

    Kuidas Blockstreet (BLOCK) müüa

    MEXC pakub müügiks mitmeid turvalisi ja paindlikke võimalusi, olgu selleks siis Blockstreet müümine, tokenite vahetamine või turusuundumustele reageerimine.

    Hetketurg
    Hetketurg

    Müüge BLOCK koheselt turuhinnaga või määrake oma limiitorder. Ideaalne kiireteks tehinguteks või stabiilseteks müntideks (nt USDT) konverteerimiseks.

    P2P kauplemine
    P2P kauplemine

    Müüge otse BLOCK teistele kasutajatele ja saage kohalikku valuutat oma eelistatud makseviisi kaudu. MEXC deponeerimiskaitse tagab iga tehingu turvalisuse ja kontrollimise.

    Turueelne
    Turueelne

    Valitud tokenite puhul pakub MEXC turueelset kauplemist, mis võimaldab teil müüa enne ametlikku noteerimist. See annab varajastele omanikele ainulaadse eelise hinna leidmisel ja likviidsusel.

    MEXC konverter
    MEXC konverter

    Konverteerige BLOCK koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

    Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate Blockstreet müüa enesekindlalt.

    Mida saate teha pärast BLOCK tokenite ostmist?

    Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

    Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat Blockstreet (BLOCK) hinda, vaadake tulevat Blockstreet hinna ennustust või sukelduge BLOCK ajaloosse juba täna!

    Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

    Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne Blockstreet või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

    Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

    Volatiilsus
    Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
    Regulatiivne ebakindlus
    Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
    Likviidsusrisk
    Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
    Keerukus
    Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
    Pettused ja ebareaalsed nõuded
    Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
    Tsentraliseerimise risk
    Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

    Enne Blockstreet investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake Blockstreet (BLOCK) hinda juba täna!

    Korduma kippuvad küsimused (KKK)

      1. Kuidas ma saan kohe Blockstreet osta?

    • BLOCKKohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

      • 2. Kust ma saan Blockstreet osta?

    • Blockstreet saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

      • 3. Kui palju maksab praegu $1,000 Bitcoinis?

    • $1,000 väärtus Bitcoinis muutub pidevalt vastavalt BTC reaalajas hinnale. Praeguse konversioonimäära nägemiseks ja selleks, kui palju BTC-d $1,000 eest osta saaks, kontrollige reaalajas Bitcoini hinda.

      • 4. Kas ma saan investeerida Blockstreet $10?

    • Jah, saate BLOCK investeerida juba alates $10! MEXC toetab väikeseid sissemakseid USDT-s või usaldusrahas, võimaldades algajatel alustada ilma suure kapitalita.

      • 5. Kui palju on 1 BLOCK USDT-s?

    • 1 BLOCK hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC BLOCK hinnalehte.

      • 6. Kas Blockstreet on ohutu osta?

    • Blockstreet MEXC-ist ostmine on turvaline: platvorm kasutab kahefaktorilist autentimist, krüpteeritud salvestust, KYC kinnitust ja külma rahakoti hoidmist.

      • 7. Miks Blockstreet hind nii tihti muutub?

    • Krüptovarad, näiteks Blockstreet, on turu pakkumise ja nõudluse, uudiste, kauplemismahu ja investorite meeleolu tõttu väga volatiilsed. Volatiilsus on normaalne, seega kaaluge riskide maandamiseks selliseid strateegiaid nagu DCA.

      • 8. Milliseid makseviise saan Blockstreet ostmiseks kasutada?

    • MEXC-s saate osta BLOCK krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga Blockstreet ostmise väga lihtsaks.

      • 9. Kas Blockstreet ostmiseks on vaja KYC-d?

    • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

      • 10. Milline on minimaalne BLOCK ostusumma?

    • MEXC hetketurul saab BLOCK ostmist alustada sageli juba 10 USDT-ga, mis teeb selle uutele investoritele algajasõbralikuks.

      • 11. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga Blockstreet ostmine?

    • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe Blockstreet-ga kaubelda.

      • 12. Kas Blockstreet ostmisel on lisatasusid?

    • MEXC Blockstreet hetketurgudel kauplemisel võivad olla madalad tegija/võtja tasud või isegi 0% tegija tasu. Kaardiostude või P2P tehingutega võivad kaasneda võrgu- või teenustasud. Vaadake MEXC hinnakirja.

      • 13. Kas ma saan pärast BLOCK ostmist MEXC-is seda hoiustada?

    • Jah! Pärast BLOCK ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

      • 14. Kuidas ma saan BLOCK välisele rahakotile üle kanda?

    • MEXC-ist BLOCK väljamaksmiseks minge jaotisse „Väljamakse“, sisestage oma välise rahakoti aadress (nt riist- või tarkvararahakott) ja kinnitage. Kaotsimineku vältimiseks kontrollige oma aadressi alati üle.

      • 15. Kas ma saan osta BLOCK P2P kauplemisel?

    • Jah, MEXC P2P turg võimaldab teil BLOCK otse kasutajatelt osta. Valige kohalik valuuta ja makseviis ning viige ost lõpule deponeerimiskaitsega.

      • 16. Milleks on BLOCK eelturg mõeldud?

    • Kui MEXC on BLOCK äsja börsil noteeritud, võib see pakkuda turueelseid kauplemissündmusi. Need varajased kauplemisaknad võimaldavad omanikel osta/müüa enne avalike hetketurgudel noteeringute algust.

      • 17. Kas BLOCK on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

    • Kui BLOCK on Ethereumi-põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

      • 18. Kuidas ma saan reaalajas BLOCK hinnagraafikuid kontrollida?

    • MEXC pakub tokenite hinnalehtedel reaalajas hBLOCK innagraafikuid, mahumõõdikuid ja sügavuse tööriistu. Kasutage neid hinnakõikumiste jälgimiseks ja sisenemis- või väljumispunktide planeerimiseks.

      • 19. Kas ma saan BLOCK ostmisel seada stop-limit või take-profit orderi?

    • Jah, MEXC toetab eelorderi tüüpe, nagu stop-limit, take-profit ja OCO. Need aitavad teie strateegiat BLOCK ostmisel või müümisel automatiseerida.

      • 20. Kas Blockstreet on hea pikaajaline investeering?

    • See, kas Blockstreet sobib pikaajaliseks investeeringuks, sõltub selle põhialustest ja teie enda eesmärkidest. Enne pühendumist uurige projekti, tokenite kasutamist, arendusmeeskonda ja tegevuskava.

      • 21. Kuidas maksud toimivad, kui ma BLOCK ostan või müün?

    • Maksureeglid on riigiti erinevad. Paljudes jurisdiktsioonides ei ole Blockstreet ostmine maksustatav, kuid müümine või kauplemine võib kaasa tuua kapitalikasumi. Konsulteerige alati kohaliku raamatupidajaga.

      • 22. Kas ma saan BLOCK ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

    • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga Blockstreet ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

      • 23. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

    • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

      • 24. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist Blockstreet ostes tekib probleeme?

    • Kui teil tekib Blockstreet ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

