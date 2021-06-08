QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

NimiQUICK

KohtNo.901

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.15%

Ringlev varu739,673,118.3000531

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru946,442,672.668241

Ringluse määr0.7396%

Väljaandmise kuupäev2021-06-08 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.2250459349499163,2022-05-05

Madalaim hind0.017408148679471012,2025-07-04

Avalik plokiahelMATIC

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

