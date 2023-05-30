PLANET

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

NimiPLANET

KohtNo.2210

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,00%

Ringlev varu851.450.000.000

Maksimaalne varu1.000.000.000.010

Koguvaru1.000.000.000.010

Ringluse määr0.8514%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000133059264969504,2024-02-28

Madalaim hind0.000000004892663576,2023-05-30

Avalik plokiahelETH

Tutvustus$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

