Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

KohtNo.112

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.60%

Ringlev varu1,969,729,010.368757

Maksimaalne varu0

Koguvaru2,193,179,327.320146

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2017-09-18 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.024 USDT

Kõigi aegade kõrgeim5.902317189920042,2021-11-25

Madalaim hind0.007883059792220592,2017-10-13

Avalik plokiahelETH

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

