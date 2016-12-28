DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NimiDCR

KohtNo.164

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)14.45%

Ringlev varu16,998,579.43062833

Maksimaalne varu21,000,000

Koguvaru16,998,579.43062833

Ringluse määr0.8094%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.9534 USDT

Kõigi aegade kõrgeim250.01641845,2021-04-17

Madalaim hind0.3947960138320923,2016-12-28

Avalik plokiahelDCR

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
DCR/USDT
Decred
