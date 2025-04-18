BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

BANK

Koht No.1113

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)6.27%

Ringlev varu174,646,980.21999952

Maksimaalne varu2,100,000,000

Koguvaru527,916,666.6666667

Ringluse määr0.0831%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.09177061454901096,2025-05-23

Madalaim hind0.018389388782512995,2025-04-18

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

