Información del precio (USD) de ZooKeeper (ZOO)

El precio en tiempo real de ZooKeeper (ZOO) es de --. Durante las últimas 24 horas, ZOO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZOO es de $ 0.39793, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZOO ha cambiado en un -0.26% en la última hora, -12.02% en 24 horas y -20.64% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ZooKeeper (ZOO)

La capitalización de mercado actual de ZooKeeper es de $ 243.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZOO es de 470.68M, con un suministro total de 485769338.4215991. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 251.45K.