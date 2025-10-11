Información del precio (USD) de ZeroSwap (ZEE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -1.40% Cambio de Precio (1D) -3.47% Cambio de Precio (7D) -0.93% Cambio de Precio (7D) -0.93%

El precio en tiempo real de ZeroSwap (ZEE) es de --. Durante las últimas 24 horas, ZEE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ZEE es de $ 3.24, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ZEE ha cambiado en un -1.40% en la última hora, -3.47% en 24 horas y -0.93% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ZeroSwap (ZEE)

Cap de mercado $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.57K$ 48.57K $ 48.57K Suministro de Circulación 74.27M 74.27M 74.27M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZeroSwap es de $ 36.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZEE es de 74.27M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.57K.