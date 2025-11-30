Precio de Y U NO hoy

El precio actual de Y U NO (YUNO) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUNO a USD es -- por YUNO.

Y U NO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,683.8, con un suministro circulante de 999.14M YUNO. Durante las últimas 24 horas, YUNO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YUNO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Y U NO (YUNO)

Cap de mercado $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Suministro de Circulación 999.14M 999.14M 999.14M Suministro total 999,137,957.379093 999,137,957.379093 999,137,957.379093

La capitalización de mercado actual de Y U NO es de $ 4.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YUNO es de 999.14M, con un suministro total de 999137957.379093. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.68K.