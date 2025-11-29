Precio de XOE hoy

El precio actual de XOE (XOE) hoy es --, con una variación del 7.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XOE a USD es -- por XOE.

XOE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 117,419, con un suministro circulante de 902.65M XOE. Durante las últimas 24 horas, XOE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XOE experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -3.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XOE (XOE)

Cap de mercado $ 117.42K$ 117.42K $ 117.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.08K$ 130.08K $ 130.08K Suministro de Circulación 902.65M 902.65M 902.65M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

