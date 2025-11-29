Precio de XAU9999 hoy

El precio actual de XAU9999 (XAU) hoy es --, con una variación del 2.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XAU a USD es -- por XAU.

XAU9999 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,223, con un suministro circulante de 1,000.00T XAU. Durante las últimas 24 horas, XAU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XAU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +30.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XAU9999 (XAU)

Cap de mercado $ 21.22K$ 21.22K $ 21.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.22K$ 21.22K $ 21.22K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de XAU9999 es de $ 21.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XAU es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.22K.