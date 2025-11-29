Precio de WUFF hoy

El precio actual de WUFF (WUFF) hoy es --, con una variación del 21.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WUFF a USD es -- por WUFF.

WUFF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,726.75, con un suministro circulante de 954.99M WUFF. Durante las últimas 24 horas, WUFF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00334803, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WUFF experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -97.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.45K.

Información del mercado de WUFF (WUFF)

Cap de mercado $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Volumen (24H) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Suministro de Circulación 954.99M 954.99M 954.99M Suministro total 954,991,548.1211025 954,991,548.1211025 954,991,548.1211025

La capitalización de mercado actual de WUFF es de $ 4.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.45K. El suministro circulante de WUFF es de 954.99M, con un suministro total de 954991548.1211025. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.73K.