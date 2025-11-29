Precio de Winternomics TV hoy

El precio actual de Winternomics TV (WNTV) hoy es $ 0.00235452, con una variación del 4.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WNTV a USD es $ 0.00235452 por WNTV.

Winternomics TV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,367,267, con un suministro circulante de 1000.00M WNTV. Durante las últimas 24 horas, WNTV cotiza entre $ 0.00234912 (bajo) y $ 0.00249644 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00827718, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00107484.

En el corto plazo, WNTV experimentó un cambio de -0.53% en la última hora y de +24.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Winternomics TV (WNTV)

Cap de mercado $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,995,855.651937 999,995,855.651937 999,995,855.651937

La capitalización de mercado actual de Winternomics TV es de $ 2.37M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WNTV es de 1000.00M, con un suministro total de 999995855.651937. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.37M.