Información del precio (USD) de Wiki Agent (WIKI)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -8.19% Cambio de Precio (7D) +0.82%

El precio en tiempo real de Wiki Agent (WIKI) es de --. Durante las últimas 24 horas, WIKI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WIKI es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, WIKI ha cambiado en un -- en la última hora, -8.19% en 24 horas y +0.82% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Wiki Agent (WIKI)

Cap de mercado $ 9.75K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.75K Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wiki Agent es de $ 9.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WIKI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.75K.