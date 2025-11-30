Precio de Vortex hoy

El precio actual de Vortex (VORTEX) hoy es $ 0.00000112, con una variación del 1.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VORTEX a USD es $ 0.00000112 por VORTEX.

Vortex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,240.57, con un suministro circulante de 10.00B VORTEX. Durante las últimas 24 horas, VORTEX cotiza entre $ 0.00000112 (bajo) y $ 0.00000115 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0003032, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VORTEX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +3.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vortex (VORTEX)

Cap de mercado $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vortex es de $ 11.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VORTEX es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.24K.