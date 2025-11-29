Precio de VIVA hoy

El precio actual de VIVA (VIVA) hoy es $ 0.00509036, con una variación del 1.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIVA a USD es $ 0.00509036 por VIVA.

VIVA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,090,044, con un suministro circulante de 1000.00M VIVA. Durante las últimas 24 horas, VIVA cotiza entre $ 0.00497867 (bajo) y $ 0.00532971 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01138801, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00199132.

En el corto plazo, VIVA experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +7.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VIVA (VIVA)

Cap de mercado $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,995,800.7005411 999,995,800.7005411 999,995,800.7005411

La capitalización de mercado actual de VIVA es de $ 5.09M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VIVA es de 1000.00M, con un suministro total de 999995800.7005411. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.09M.