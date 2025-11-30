Precio de Virtuals Ventures by Virtuals hoy

El precio actual de Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) hoy es --, con una variación del 9.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VVC a USD es -- por VVC.

Virtuals Ventures by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,926, con un suministro circulante de 1.00B VVC. Durante las últimas 24 horas, VVC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VVC experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +25.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Cap de mercado $ 47.93K$ 47.93K $ 47.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.93K$ 47.93K $ 47.93K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

