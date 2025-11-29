Precio de VANTA hoy

El precio actual de VANTA (VANTA) hoy es --, con una variación del 1.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VANTA a USD es -- por VANTA.

VANTA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 159,561, con un suministro circulante de 100.00B VANTA. Durante las últimas 24 horas, VANTA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VANTA experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +50.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VANTA (VANTA)

Cap de mercado $ 159.56K$ 159.56K $ 159.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 159.56K$ 159.56K $ 159.56K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

