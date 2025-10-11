Tokenómica de Valencia CF Fan Token (VCF)
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
Tokenómica de Valencia CF Fan Token (VCF): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Valencia CF Fan Token (VCF) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens VCF que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens VCF que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de VCF ¡explora el precio en vivo del token VCF!
