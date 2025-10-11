Información del precio (USD) de Valencia CF Fan Token (VCF)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.099395 $ 0.099395 $ 0.099395 24H Mín $ 0.134901 $ 0.134901 $ 0.134901 24H Máx 24H Mín $ 0.099395$ 0.099395 $ 0.099395 24H Máx $ 0.134901$ 0.134901 $ 0.134901 Máximo Histórico $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Precio más bajo $ 0.099395$ 0.099395 $ 0.099395 Cambio de Precio (1H) -0.18% Cambio de Precio (1D) -20.55% Cambio de Precio (7D) -23.84% Cambio de Precio (7D) -23.84%

El precio en tiempo real de Valencia CF Fan Token (VCF) es de $0.106583. Durante las últimas 24 horas, VCF se ha operado entre un mínimo de $ 0.099395 y un máximo de $ 0.134901, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VCF es de $ 4.95, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.099395.

En términos de rendimiento a corto plazo, VCF ha cambiado en un -0.18% en la última hora, -20.55% en 24 horas y -23.84% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Valencia CF Fan Token (VCF)

Cap de mercado $ 703.37K$ 703.37K $ 703.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Suministro de Circulación 6.60M 6.60M 6.60M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Valencia CF Fan Token es de $ 703.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VCF es de 6.60M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.07M.