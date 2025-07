Información de Powerloom (POWER)

Powerloom is the composable data network ensuring next-gen web3 consumer apps and end-users get hassle-free and affordable access to precise, accurate, and verifiable onchain data. $POWER is the native gas token of this ecosystem, facilitating network activities like Snapshotter operations, rewards, and more.

Sitio web oficial: https://powerloom.io Whitepaper: https://docs.powerloom.io/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x429F0d8233e517f9acf6F0C8293BF35804063a83