Tokenómica de BNBird (BIRD)

Descubre información clave sobre BNBird (BIRD), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 15:26:30 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de BNBird (BIRD)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de BNBird (BIRD), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Suministro total:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 2.60K
$ 2.60K
Máximo histórico:
$ 3.3768
$ 3.3768
Mínimo histórico:
Precio actual:
$ 0.0000026
$ 0.0000026

Información de BNBird (BIRD)

BNBird es una innovadora plataforma de agregación NFT-Fi construida sobre BNB Chain, diseñada para desbloquear nuevo valor para coleccionistas digitales y fanáticos de DeFi. Aquí, los coleccionables NFT se encuentran con DeFi: haz staking, presta o utiliza tus NFT para desbloquear recompensas y nuevas oportunidades, todo dentro de un ecosistema divertido y fácil de usar. Con BNBird, puedes explorar y operar en múltiples mercados de NFT, descubrir aves raras y encontrar activos únicos sin salir de la plataforma. Tus aves NFT incluso pueden trabajar para ti: añádelas a fondos de liquidez, gana incentivos y potencia el trading de NFT en toda la cadena. Todo está impulsado por la comunidad: participa en eventos, contribuye en las mejoras y cocrea el futuro junto a otros amantes de las aves y constructores de DeFi. Como el primer agregador NFT-Fi en BNB Chain, BNBird te permite desbloquear todo el potencial de tus tokens no fungibles y ayudar a construir el próximo capítulo del birdverse Web3. Colecciona, juega, gana… ¡y vuela con la bandada!

Sitio web oficial:
http://www.bnbird.club/
Whitepaper:
https://bnbird-nft.gitbook.io/bnbird/
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0xf9ed02f16a98d6761a412E89e10CF06CB104c628

Tokenómica de BNBird (BIRD): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de BNBird (BIRD) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens BIRD que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens BIRD que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de BIRD ¡explora el precio en vivo del token BIRD!

Cómo comprar BIRD

¿Interesado en agregar BNBird (BIRD) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar BIRD, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de BNBird (BIRD)

Analizar el historial de precios de BIRD ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de BIRD

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BIRD? Nuestra página de predicción de precios de BIRD combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

