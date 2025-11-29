Precio de USIC hoy

El precio actual de USIC (USI) hoy es --, con una variación del 0.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USI a USD es -- por USI.

USIC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,005, con un suministro circulante de 100.00B USI. Durante las últimas 24 horas, USI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000366, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, USI experimentó un cambio de -2.15% en la última hora y de +18.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de USIC (USI)

Cap de mercado $ 78.01K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.01K Suministro de Circulación 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de USIC es de $ 78.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USI es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.01K.