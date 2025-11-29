Precio de USDZ hoy

El precio actual de USDZ (USDZ) hoy es $ 0.880691, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDZ a USD es $ 0.880691 por USDZ.

USDZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 264,154, con un suministro circulante de 300.00K USDZ. Durante las últimas 24 horas, USDZ cotiza entre $ 0.856656 (bajo) y $ 0.885449 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.16, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.428493.

En el corto plazo, USDZ experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +1.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de USDZ (USDZ)

Cap de mercado $ 264.15K$ 264.15K $ 264.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 264.15K$ 264.15K $ 264.15K Suministro de Circulación 300.00K 300.00K 300.00K Suministro total 300,000.0 300,000.0 300,000.0

La capitalización de mercado actual de USDZ es de $ 264.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDZ es de 300.00K, con un suministro total de 300000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 264.15K.