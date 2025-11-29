Precio de UPTOBER hoy

El precio actual de UPTOBER (UPTOBER) hoy es --, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPTOBER a USD es -- por UPTOBER.

UPTOBER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,048, con un suministro circulante de 903.34M UPTOBER. Durante las últimas 24 horas, UPTOBER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00416857, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UPTOBER experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +40.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UPTOBER (UPTOBER)

Cap de mercado $ 68.05K$ 68.05K $ 68.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.05K$ 68.05K $ 68.05K Suministro de Circulación 903.34M 903.34M 903.34M Suministro total 903,339,208.213253 903,339,208.213253 903,339,208.213253

La capitalización de mercado actual de UPTOBER es de $ 68.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UPTOBER es de 903.34M, con un suministro total de 903339208.213253. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.05K.