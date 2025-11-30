Precio de UGGO hoy

El precio actual de UGGO (UGGO) hoy es $ 0.00001194, con una variación del 3.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UGGO a USD es $ 0.00001194 por UGGO.

UGGO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,940.84, con un suministro circulante de 1.00B UGGO. Durante las últimas 24 horas, UGGO cotiza entre $ 0.00001193 (bajo) y $ 0.00001244 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00020215, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000349.

En el corto plazo, UGGO experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -18.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UGGO (UGGO)

Cap de mercado $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UGGO es de $ 11.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UGGO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.94K.