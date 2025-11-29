Precio de Tuff hoy

El precio actual de Tuff (TUFF) hoy es --, con una variación del 11.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TUFF a USD es -- por TUFF.

Tuff actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,714, con un suministro circulante de 999.96M TUFF. Durante las últimas 24 horas, TUFF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00226927, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TUFF experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -0.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tuff (TUFF)

Cap de mercado $ 28.71K$ 28.71K $ 28.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.71K$ 28.71K $ 28.71K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,961,271.972313 999,961,271.972313 999,961,271.972313

La capitalización de mercado actual de Tuff es de $ 28.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TUFF es de 999.96M, con un suministro total de 999961271.972313. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.71K.