Precio de TruthAiSwarm hoy

El precio actual de TruthAiSwarm (TRUTHAI) hoy es $ 0.00002574, con una variación del 3.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRUTHAI a USD es $ 0.00002574 por TRUTHAI.

TruthAiSwarm actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,203, con un suministro circulante de 979.29M TRUTHAI. Durante las últimas 24 horas, TRUTHAI cotiza entre $ 0.00002573 (bajo) y $ 0.00002656 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0001489, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002573.

En el corto plazo, TRUTHAI experimentó un cambio de -2.95% en la última hora y de -30.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TruthAiSwarm (TRUTHAI)

La capitalización de mercado actual de TruthAiSwarm es de $ 25.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRUTHAI es de 979.29M, con un suministro total de 979294264.712274. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.20K.