Información del precio (USD) de Trench Digger (TRENCH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.04111917 $ 0.04111917 $ 0.04111917 24H Mín $ 0.05071 $ 0.05071 $ 0.05071 24H Máx 24H Mín $ 0.04111917$ 0.04111917 $ 0.04111917 24H Máx $ 0.05071$ 0.05071 $ 0.05071 Máximo Histórico $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Precio más bajo $ 0.04111917$ 0.04111917 $ 0.04111917 Cambio de Precio (1H) +0.40% Cambio de Precio (1D) -16.92% Cambio de Precio (7D) -31.45% Cambio de Precio (7D) -31.45%

El precio en tiempo real de Trench Digger (TRENCH) es de $0.04174439. Durante las últimas 24 horas, TRENCH se ha operado entre un mínimo de $ 0.04111917 y un máximo de $ 0.05071, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TRENCH es de $ 0.524208, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.04111917.

En términos de rendimiento a corto plazo, TRENCH ha cambiado en un +0.40% en la última hora, -16.92% en 24 horas y -31.45% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Trench Digger (TRENCH)

Cap de mercado $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Trench Digger es de $ 41.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRENCH es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.91K.