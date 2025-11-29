Precio de TRAX hoy

El precio actual de TRAX (TRAX) hoy es --, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRAX a USD es -- por TRAX.

TRAX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 140,447, con un suministro circulante de 496.00M TRAX. Durante las últimas 24 horas, TRAX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03769406, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRAX experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -1.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TRAX (TRAX)

Cap de mercado $ 140.45K$ 140.45K $ 140.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 283.16K$ 283.16K $ 283.16K Suministro de Circulación 496.00M 496.00M 496.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

