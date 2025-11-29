Precio de Tokenize Xchange hoy

El precio actual de Tokenize Xchange (TKX) hoy es $ 1.78, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TKX a USD es $ 1.78 por TKX.

Tokenize Xchange actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 142,670,507, con un suministro circulante de 80.00M TKX. Durante las últimas 24 horas, TKX cotiza entre $ 1.77 (bajo) y $ 1.82 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 50.43, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.111255.

En el corto plazo, TKX experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +5.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tokenize Xchange (TKX)

Cap de mercado $ 142.67M$ 142.67M $ 142.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 178.35M$ 178.35M $ 178.35M Suministro de Circulación 80.00M 80.00M 80.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tokenize Xchange es de $ 142.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TKX es de 80.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 178.35M.