Información del precio (USD) de THE SUBSTANCE (DOSE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.24% Cambio de Precio (1D) -20.89% Cambio de Precio (7D) -31.94% Cambio de Precio (7D) -31.94%

El precio en tiempo real de THE SUBSTANCE (DOSE) es de --. Durante las últimas 24 horas, DOSE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DOSE es de $ 0.0010989, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, DOSE ha cambiado en un +0.24% en la última hora, -20.89% en 24 horas y -31.94% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de THE SUBSTANCE (DOSE)

Cap de mercado $ 83.59K$ 83.59K $ 83.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.59K$ 83.59K $ 83.59K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,686.255456 999,999,686.255456 999,999,686.255456

La capitalización de mercado actual de THE SUBSTANCE es de $ 83.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOSE es de 1000.00M, con un suministro total de 999999686.255456. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.59K.