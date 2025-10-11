Información del precio (USD) de Tema (TEMA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +4.03% Cambio de Precio (1D) -38.80% Cambio de Precio (7D) +22.29% Cambio de Precio (7D) +22.29%

El precio en tiempo real de Tema (TEMA) es de --. Durante las últimas 24 horas, TEMA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TEMA es de $ 0.062646, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, TEMA ha cambiado en un +4.03% en la última hora, -38.80% en 24 horas y +22.29% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Tema (TEMA)

Cap de mercado $ 160.15K$ 160.15K $ 160.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.15K$ 160.15K $ 160.15K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,955,218.556636 999,955,218.556636 999,955,218.556636

La capitalización de mercado actual de Tema es de $ 160.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TEMA es de 999.96M, con un suministro total de 999955218.556636. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.15K.