Precio de Syncoin hoy

El precio actual de Syncoin (SNC) hoy es $ 27.74, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNC a USD es $ 27.74 por SNC.

Syncoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,200,836, con un suministro circulante de 43.29K SNC. Durante las últimas 24 horas, SNC cotiza entre $ 27.71 (bajo) y $ 27.74 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 31.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 25.03.

En el corto plazo, SNC experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +6.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Syncoin (SNC)

Cap de mercado $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.88M$ 44.88M $ 44.88M Suministro de Circulación 43.29K 43.29K 43.29K Suministro total 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

La capitalización de mercado actual de Syncoin es de $ 1.20M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SNC es de 43.29K, con un suministro total de 1618033.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.88M.