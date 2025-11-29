Precio de Sus hoy

El precio actual de Sus (SUS) hoy es --, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUS a USD es -- por SUS.

Sus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,946.49, con un suministro circulante de 999.51M SUS. Durante las últimas 24 horas, SUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00493113, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +10.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sus (SUS)

Cap de mercado $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Suministro de Circulación 999.51M 999.51M 999.51M Suministro total 999,514,014.126698 999,514,014.126698 999,514,014.126698

