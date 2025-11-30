Precio de Stork hoy

El precio actual de Stork (SMS) hoy es $ 0.00000822, con una variación del 3.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SMS a USD es $ 0.00000822 por SMS.

Stork actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,193.15, con un suministro circulante de 997.29M SMS. Durante las últimas 24 horas, SMS cotiza entre $ 0.00000821 (bajo) y $ 0.00000852 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00035121, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000726.

En el corto plazo, SMS experimentó un cambio de -0.93% en la última hora y de +8.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stork (SMS)

Cap de mercado $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Suministro de Circulación 997.29M 997.29M 997.29M Suministro total 997,290,272.893067 997,290,272.893067 997,290,272.893067

La capitalización de mercado actual de Stork es de $ 8.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SMS es de 997.29M, con un suministro total de 997290272.893067. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.19K.