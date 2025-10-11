Información del precio (USD) de StickDAO (STICK)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00109329 $ 0.00109329 $ 0.00109329 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00109329$ 0.00109329 $ 0.00109329 Máximo Histórico $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.57% Cambio de Precio (1D) -42.69% Cambio de Precio (7D) -44.85% Cambio de Precio (7D) -44.85%

El precio en tiempo real de StickDAO (STICK) es de --. Durante las últimas 24 horas, STICK se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00109329, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STICK es de $ 0.00136253, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, STICK ha cambiado en un +0.57% en la última hora, -42.69% en 24 horas y -44.85% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de StickDAO (STICK)

Cap de mercado $ 619.86K$ 619.86K $ 619.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 619.86K$ 619.86K $ 619.86K Suministro de Circulación 999.87M 999.87M 999.87M Suministro total 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

La capitalización de mercado actual de StickDAO es de $ 619.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STICK es de 999.87M, con un suministro total de 999870922.0118911. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 619.86K.