Precio de Steam22 hoy

El precio actual de Steam22 (STM) hoy es $ 0.094284, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STM a USD es $ 0.094284 por STM.

Steam22 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,424,171, con un suministro circulante de 100.00M STM. Durante las últimas 24 horas, STM cotiza entre $ 0.094165 (bajo) y $ 0.096227 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.122067, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01789341.

En el corto plazo, STM experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +11.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Steam22 (STM)

Cap de mercado $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.42M$ 9.42M $ 9.42M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Steam22 es de $ 9.42M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STM es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.42M.