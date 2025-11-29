Precio de stabble hoy

El precio actual de stabble (STB) hoy es $ 0.00276679, con una variación del 1.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STB a USD es $ 0.00276679 por STB.

stabble actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 273,360, con un suministro circulante de 98.80M STB. Durante las últimas 24 horas, STB cotiza entre $ 0.00276638 (bajo) y $ 0.00281632 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04127941, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0026893.

En el corto plazo, STB experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de +2.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de stabble (STB)

Cap de mercado $ 273.36K$ 273.36K $ 273.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suministro de Circulación 98.80M 98.80M 98.80M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de stabble es de $ 273.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STB es de 98.80M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.38M.