Precio de Spacebucks hoy

El precio actual de Spacebucks (SBX) hoy es --, con una variación del 4.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBX a USD es -- por SBX.

Spacebucks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 372,280, con un suministro circulante de 1000.00M SBX. Durante las últimas 24 horas, SBX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00324161, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SBX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Spacebucks (SBX)

Cap de mercado $ 372.28K$ 372.28K $ 372.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 372.28K$ 372.28K $ 372.28K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Spacebucks es de $ 372.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SBX es de 1000.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 372.28K.