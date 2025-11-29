Precio de Smart Layer Network hoy

El precio actual de Smart Layer Network (SLN) hoy es $ 0.00768324, con una variación del 22.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLN a USD es $ 0.00768324 por SLN.

Smart Layer Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 609,826, con un suministro circulante de 79.04M SLN. Durante las últimas 24 horas, SLN cotiza entre $ 0.00510046 (bajo) y $ 0.01141684 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.46, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00358679.

En el corto plazo, SLN experimentó un cambio de +0.77% en la última hora y de +24.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Smart Layer Network (SLN)

Cap de mercado $ 609.83K$ 609.83K $ 609.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 771.58K$ 771.58K $ 771.58K Suministro de Circulación 79.04M 79.04M 79.04M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Smart Layer Network es de $ 609.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLN es de 79.04M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 771.58K.