Información de Skyops (SKYOPS)
Skyops is a next-generation decentralized infrastructure designed to unlock global GPU power for real-world AI workloads. By blending high-performance compute with on-chain coordination, Skyops enables anyone to contribute to — and benefit from — the exponential rise of artificial intelligence.
Whether you're a developer in need of processing power, a hardware owner looking to earn passively or an organization aiming to scale AI tasks without cloud lock-in, Skyops offers the flexibility and openness that centralized platforms simply can’t match.
Tokenómica de Skyops (SKYOPS): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Skyops (SKYOPS) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens SKYOPS que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens SKYOPS que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de SKYOPS ¡explora el precio en vivo del token SKYOPS!
Predicción de precios de SKYOPS
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse SKYOPS? Nuestra página de predicción de precios de SKYOPS combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
