Precio de Skully hoy

El precio actual de Skully (SKULLY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKULLY a USD es -- por SKULLY.

Skully actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,593, con un suministro circulante de 778.56M SKULLY. Durante las últimas 24 horas, SKULLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SKULLY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Skully (SKULLY)

Cap de mercado $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.51K$ 48.51K $ 48.51K Suministro de Circulación 778.56M 778.56M 778.56M Suministro total 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

