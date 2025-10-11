Información del precio (USD) de SHILLGUY (SHILL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00450327$ 0.00450327 $ 0.00450327 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -1.10% Cambio de Precio (1D) -1.50% Cambio de Precio (7D) -16.08% Cambio de Precio (7D) -16.08%

El precio en tiempo real de SHILLGUY (SHILL) es de --. Durante las últimas 24 horas, SHILL se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SHILL es de $ 0.00450327, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SHILL ha cambiado en un -1.10% en la última hora, -1.50% en 24 horas y -16.08% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de SHILLGUY (SHILL)

Cap de mercado $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Suministro de Circulación 999.66M 999.66M 999.66M Suministro total 999,656,393.08403 999,656,393.08403 999,656,393.08403

La capitalización de mercado actual de SHILLGUY es de $ 17.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHILL es de 999.66M, con un suministro total de 999656393.08403. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.78K.