Precio de SEKA hoy

El precio actual de SEKA (SEKA) hoy es $ 0.00012147, con una variación del 2.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEKA a USD es $ 0.00012147 por SEKA.

SEKA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,071, con un suministro circulante de 1.00B SEKA. Durante las últimas 24 horas, SEKA cotiza entre $ 0.00012089 (bajo) y $ 0.00012519 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00128193, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010975.

En el corto plazo, SEKA experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +6.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SEKA (SEKA)

Cap de mercado $ 121.07K$ 121.07K $ 121.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.07K$ 121.07K $ 121.07K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SEKA es de $ 121.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SEKA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.07K.