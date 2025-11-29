Precio de Schizodio hoy

El precio actual de Schizodio (SCHIZODIO) hoy es $ 0.00016008, con una variación del 5.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCHIZODIO a USD es $ 0.00016008 por SCHIZODIO.

Schizodio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 160,079, con un suministro circulante de 1.00B SCHIZODIO. Durante las últimas 24 horas, SCHIZODIO cotiza entre $ 0.00015789 (bajo) y $ 0.00017114 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00044166, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010328.

En el corto plazo, SCHIZODIO experimentó un cambio de +1.37% en la última hora y de -22.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Schizodio (SCHIZODIO)

Cap de mercado $ 160.08K$ 160.08K $ 160.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.08K$ 160.08K $ 160.08K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Schizodio es de $ 160.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCHIZODIO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.08K.