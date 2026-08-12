Precio de RZTO hoy

El precio actual de RZTO (RZTO) hoy es $ 0, con una variación del 1.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RZTO a USD es $ 0 por RZTO.

RZTO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221,521, con un suministro circulante de 10.00B RZTO. Durante las últimas 24 horas, RZTO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0093851, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RZTO experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -20.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RZTO (RZTO)

Cap de mercado $ 221.52K$ 221.52K $ 221.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 221.52K$ 221.52K $ 221.52K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RZTO es de $ 221.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RZTO es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221.52K.